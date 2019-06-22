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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские сборные по баскетболу 3х3 праздновали победы на старте Европейских игр

Киев • УНН

 • 7976 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Мужская и женские сборные Украины по баскетболу провели первые поединки по баскетболу 3х3 в рамках Вторых Европейских игр, стартовавших в Минске, передает УНН.

Украинские сборные по баскетболу 3х3 праздновали победы на старте Европейских игр

Вторая мужская сборная Украины под руководством Тимура Арабаджи в составе Дмитрия Липовцев, Алексея Щепкина, Кожемякина и Балабана нанесли поражение французам 18:14. В другом матче группы сборная России победила Италию - 22:15.

Женщины в составе Космач, рулевое, Юркевичу уверенно обыграли Латвию 14:8.

Стоит отметить, что мужская сборная Украины свои следующие матчи в групповом раунде Европейских игр проведет завтра против Италии (время начала 12:15) и России (14:05). В следующих поединках украинские девушки сыграют 23 июня против Испании (11:25) и против Эстонии (13:15).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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