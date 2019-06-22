Українські збірні з баскетболу 3х3 святкували перемоги на старті Європейських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Чоловіча та жіночі збірні України з баскетболу провели перші поєдинки з баскетболу 3х3 в рамках Других Європейських ігор, що стартували в Мінську, передає УНН.
Друга чоловіча збірна України під керівництвом Тимура Арабаджи у складі Дмитра Липовцева, Олексія Щепкіна, Кожем'якіна і Балабана завдали поразки французам 18:14. В іншому матчі групи збірна Росії перемогла Італію - 22:15.
Жінки у складі Космач, Рульової, Юркевичу впевнено обіграли Латвію 14:8.
Варто відзначити, що чоловіча збірна України свої наступні матчі у груповому раунді Європейських ігор проведе завтра проти Італії (час початку 12:15) та Росії (14:05). У наступних поєдинках українські дівчата зіграють 23 червня проти Іспанії (11:25) та проти Естонії (13:15).