Украинские заложники, которые удерживаются в "ЛНР", пообщались по телефону с родными

"После телефонного разговора с президентом России "глава" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий распорядился дать возможность пленным украинским военным поговорить с членами их семей по телефону. Они услышали голоса родных впервые за много месяцев. Пленные надеются, что их обменяют согласно Минским договоренностями", - пишет российское издание.

Напомним, Украина готова пойти на компромисс с представителями ОРДЛО и передать им более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников.

Как сообщал УНН, накануне Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем плотницкий обсудил обмен пленными на Донбассе.