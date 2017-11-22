Украинские заложники, которые удерживаются в "ЛНР", пообщались по телефону с родными

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2253 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 9915 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 10944 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86534 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78640 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91121 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121115 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115811 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 146377 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107444 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украинские заложники, которые удерживаются в "ЛНР", пообщались по телефону с родными

Украинские заложники, которые удерживаются в "ЛНР", пообщались по телефону с родными

Киев  •  УНН

 • 14212 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинские заложники, которые удерживаются в так называемой "ЛНР", пообщались со своими родными, передает УНН со ссылкой на сообщение российского издания "Новая газета" на странице в Facebook.

"После телефонного разговора с президентом России "глава" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий распорядился дать возможность пленным украинским военным поговорить с членами их семей по телефону. Они услышали голоса родных впервые за много месяцев. Пленные надеются, что их обменяют согласно Минским договоренностями", - пишет российское издание.

Напомним, Украина готова пойти на компромисс с представителями ОРДЛО и передать им более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложников.

Как сообщал УНН, накануне Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главарями "ДНР" Александром Захарченко и "ЛНР" Игорем плотницкий обсудил обмен пленными на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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