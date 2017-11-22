Українські заручники, яких утримують у “ЛНР”, поспілкувалися телефоном з рідними

“Після телефонної розмови з президентом Росії глава самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницкий розпорядився дати можливість полоненим українським військовим поговорити з членами їх сімей по телефону. Вони почули голоси рідних вперше за багато місяців. Полонені сподіваються, що їх обміняють згідно Мінським домовленостями”, — пише російське видання.

Нагадаємо, Україна готова піти на компроміс з представниками ОРДЛО та передати їм понад 300 людей з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників.

Як повідомляв УНН, напередодні Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з ватажками “ДНР” Олександром Захарченко та “ЛНР” Ігорем Плотницьким обговорив обмін полоненими на Донбасі.