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Українські заручники, яких утримують у “ЛНР”, поспілкувалися телефоном з рідними

Київ • УНН

 • 14216 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українські заручники, яких утримують у так званій “ЛНР”, поспілкувалися зі своїми рідними, передає УНН з посиланням на повідомлення російського видання “Новая газета” на сторінці у Facebook.

“Після телефонної розмови з президентом Росії глава самопроголошеної "ЛНР" Ігор Плотницкий розпорядився дати можливість полоненим українським військовим поговорити з членами їх сімей по телефону. Вони почули голоси рідних вперше за багато місяців. Полонені сподіваються, що їх обміняють згідно Мінським домовленостями”, — пише російське видання.

Нагадаємо, Україна готова піти на компроміс з представниками ОРДЛО та передати їм понад 300 людей з їхнього списку в обмін на 74 українських заручників.

Як повідомляв УНН, напередодні Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з ватажками “ДНР” Олександром Захарченко та “ЛНР” Ігорем Плотницьким обговорив обмін полоненими на Донбасі.

Українські Національні Новини

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