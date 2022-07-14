Украинские защитники уничтожили пункт управления россиян в Николаевской области

Цитата

"Наши подразделения нанесли 4 точных удара по вражеским целям в Николаевской области. Как следствие, уничтожен пункт управления и состав боеприпасов противника в Снигиревском и Баштанском районах", - указали в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

Обстановка в южной операционной зоне, как отмечается, напряженная и динамичная.

Враг продолжает коварную тактику ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов в тыловых районах наших войск и вдоль линии столкновения.

Дополнение

14 июля утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу – российские оккупанты выпустили девять ракет.