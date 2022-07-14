Украинские защитники уничтожили пункт управления россиян в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинские защитники нанесли четыре удара и уничтожили пункт управления и склад боеприпасов российских оккупантов в Николаевской области, сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.
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"Наши подразделения нанесли 4 точных удара по вражеским целям в Николаевской области. Как следствие, уничтожен пункт управления и состав боеприпасов противника в Снигиревском и Баштанском районах", - указали в ОК "Юг" в Facebook.
Детали
Обстановка в южной операционной зоне, как отмечается, напряженная и динамичная.
Враг продолжает коварную тактику ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов в тыловых районах наших войск и вдоль линии столкновения.
Дополнение
14 июля утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу – российские оккупанты выпустили девять ракет.