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Украинские защитники уничтожили пункт управления россиян в Николаевской области

Украинские защитники уничтожили пункт управления россиян в Николаевской области

Киев • УНН

 • 111777 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Украинские защитники нанесли четыре удара и уничтожили пункт управления и склад боеприпасов российских оккупантов в Николаевской области, сообщает оперативное командование "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Наши подразделения нанесли 4 точных удара по вражеским целям в Николаевской области. Как следствие, уничтожен пункт управления и состав боеприпасов противника в Снигиревском и Баштанском районах", - указали в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

Обстановка в южной операционной зоне, как отмечается, напряженная и динамичная.

Враг продолжает коварную тактику ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов в тыловых районах наших войск и вдоль линии столкновения.

Дополнение

14 июля утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу – российские оккупанты выпустили девять ракет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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