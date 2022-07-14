Українські захисники знищили пункт управління росіян на Миколаївщині

Цитата

"Нашими підрозділами нанесено 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах", - вказали в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

Обстановка в південній операційній зоні, як зазначається, напружена та динамічна.

Ворог продовжує підступну тактику ракетно-артилерійських обстрілів населених пунктів в тилових районах наших військ та вздовж лінії зіткнення.

Доповнення

14 липня вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – російські окупанти випустили дев'ять ракет.