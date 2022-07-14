Українські захисники знищили пункт управління росіян на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Українські захисники завдали чотири удари і знищили пункт управління і склад боєприпасів російських окупантів на Миколаївщині, повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"Нашими підрозділами нанесено 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах", - вказали в ОК "Південь" у Facebook.
Деталі
Обстановка в південній операційній зоні, як зазначається, напружена та динамічна.
Ворог продовжує підступну тактику ракетно-артилерійських обстрілів населених пунктів в тилових районах наших військ та вздовж лінії зіткнення.
Доповнення
14 липня вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – російські окупанти випустили дев'ять ракет.