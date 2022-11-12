Украинские защитники уничтожили более 20 оккупантов и 6 единиц автотехники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинские военные уничтожили 25 российских оккупантов, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы “Мста-С”, 6 единиц автотехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, 3 самоходных крупнокалиберных гаубиц “Мста-С”, 6 единиц автотехники. Уничтожен состав вражеских боеприпасов в Каховском районе", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Напомним
В результате точных ударов Сил обороны по штабу оккупантов в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 захватчиков погибли.