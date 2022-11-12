Українські захисники знищили понад 20 окупантів та 6 одиниць автотехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українські військові знищили 25 російських окупантів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Цитата
"Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
Нагадаємо
У результаті точних ударів Сил оборони по штабу окупантів у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 загарбників загинуло.