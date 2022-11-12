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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Українські захисники знищили понад 20 окупантів та 6 одиниць автотехніки

Українські захисники знищили понад 20 окупантів та 6 одиниць автотехніки

Київ • УНН

 • 210969 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українські військові знищили 25 російських окупантів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, 3 самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Нагадаємо 

У результаті точних ударів Сил оборони по штабу окупантів у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 загарбників загинуло.

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