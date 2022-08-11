Украинские защитники уничтожили 2 командных пункта и 1 пункт управления оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За сутки, 10 августа, украинские военные уничтожили 2 командных пункта и 1 пункт управления российских захватчиков. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Демилитаризация орды, продолжение. Командные пункты – 2, пункт управления – 1. Продолжение следует", - отметил он.
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Также за сутки, 10 августа, украинские военные уничтожили 2 склада и 1 базу захватчиков.