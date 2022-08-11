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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські захисники знищили 2 командні пункти та 1 пункт управління окупантів

Українські захисники знищили 2 командні пункти та 1 пункт управління окупантів

Київ • УНН

 • 160902 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. За добу, 10 серпня, українські військові знищили 2 командні пункти та 1 пункт управління російських загарбників. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

Цитата

"Демілітаризація орди, продовження. Командні пункти - 2, пункт управління - 1. Далі буде", - зазначив він.

Доповнення 

Також за добу, 10 серпня, українські військові знищили 2 склади та 1 базу загарбників.

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