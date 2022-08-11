Українські захисники знищили 2 командні пункти та 1 пункт управління окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За добу, 10 серпня, українські військові знищили 2 командні пункти та 1 пункт управління російських загарбників. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Демілітаризація орди, продовження. Командні пункти - 2, пункт управління - 1. Далі буде", - зазначив він.
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Також за добу, 10 серпня, українські військові знищили 2 склади та 1 базу загарбників.