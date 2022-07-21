Украинские защитники нанесли 10 авиационных ударов по врагу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинские военные на южных рубежах нанесли врагу 10 ударов с воздуха. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Силами усиленного взвода противник пытался провести контратаку в направлении Андреевки, а в районе Лозового совершил попытку восстановить утраченное положение. Удачи не имел. Дважды парами Ми-8 враг наносил авиационные удары по Потемкиному и близ Ольгиного. Наших потерь нет", - говорится в сообщении.
Детали
Наши силы нанесли 10 авиационных ударов по врагу: 3 из них 3 вертолета и 7 с применением бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.
5 раз поражены вражеские опорные пункты, 3 раза – скопление живой силы и техники в Херсонской области, дважды попало в составы боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.
Напомним
Украинские военные уничтожили сверхсовременную российскую радиолокационную станцию на Херсонщине.