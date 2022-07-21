Українські захисники завдали 10 авіаційних ударів по ворогу

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"Силами посиленого взводу противник намагався провести контратаку в напрямку Андріївки, а в районі Лозового здійснив спробу відновити втрачене положення. Успіху не мав. Двічі парами Мі-8 ворог наносив авіаційні удари по Потьомкіному та поблизу Ольгіного. Наших втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наші сили завдали 10 авіаційних ударів по ворогу: 3 них 3 гелікоптерних і 7 із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації.

5 разів уражено ворожі опорні пункти, 3 рази – скупчення живої сили і техніки на Херсонщині, двічі влучено у склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині.

Нагадаємо

Українські військові знищили надсучасну російську радіолокаційну станцію на Херсонщині.