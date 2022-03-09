Украинские воины выгнали оккупанта из Дергачей в Харьковской области - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей в Харьковской области. Об этом написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию. Там уже длительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался окружить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля”, - сообщил Синєгубов.
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При этом глава ОГА заверил, что украинские военные потерь не понесли.
"Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным Силам Украины!",- добавил он.
Ранее
Ранее сегодня глава Харьковской ОГА сообщил, что эвакуация из города Изюма, которая должна была состояться сегодня, фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной.