Українські воїни вигнали окупанта із Дергачів на Харківщині - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів що на Харківщині. Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога - 2 танка і 2 броньованих автомобілі”, - повідомив Синєгубов.
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При цьому очільник ОДА запевнив, що українські військові втрат не понесли.
“Ми на своїй землі і захищатимемо кожний сантиметр! Слава Збройним Силам України!”, - додав він.
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Раніше сьогодні очільник Харківської ОДА повідомив, що евакуація з міста Ізюма, яка мала відбутись сьогодні, фактично зірвана через недотримання умов російською стороною.