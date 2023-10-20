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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские воины отбили 12 штурмов вблизи Надии и не уступили позиции в Макеевке - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. В Луганской области украинские защитники отбили 12 штурмов вблизи Надии и не уступили собственные позиции в Макеевке, оккупанты открывают центры подготовки подростков для фронта, учителя на оккупированной территории контролируют активность детей в сети, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в пятницу, пишет УНН.

Украинские воины отбили 12 штурмов вблизи Надии и не уступили позиции в Макеевке - ОВА

Цитата

«Захватчики усиленно наступают и в районе Надии, и вблизи Макеевки. Бросают в бой большое количество бронированной техники и личного состава. Украинские военные отбили 12 штурмов со стороны противника в направлении Надии и не уступили собственные позиции в Макеевке», - подчеркнул Лысогор в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, враг непрерывно обстреливает Белогоровку, нанося авиационные, артиллерийские и минометные удары по позициям Сил обороны.

"В так называемой «лнр» и других оккупированных регионах подростков будут готовить к войне по конкретным специальностям, в которых у захватчиков ощущается нехватка. Учебным заведениям распределят специализации, по которым те будут организовывать подготовку. На первом этапе россияне планируют привлечь к этому около четырех тысяч юношей от 14 до 17 лет", - сообщил Лысогор.

По его словам, кроме того, россияне усиливают контроль над молодежью. "Учителям в школах приказали контролировать информационную активность детей и втягивать их в пропагандистские движения. Педагоги будут доносить на учеников, если те будут писать что-то «противоправное», по их мнению, в Интернете", - отметил он.

Напомним

19 октября россияне после многодневного перерыва снова пошли вперед возле Макеевки.

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