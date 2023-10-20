Українські воїни відбили 12 штурмів поблизу Надії і не поступилися позиціями у Макіївці - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Луганській області українські захисники відбили 12 штурмів поблизу Надії і не поступилися власними позиціями у Макіївці, окупанти відкривають центри підготовки підлітків для фронту, вчителі на окупованій території контролюють активність дітей у мережі, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у п'ятницю, пише УНН.
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«Загарбники посилено наступають і в районі Надії, і поблизу Макіївки. Кидають в бій велику кількість броньованої техніки та особового складу. Українські військові відбили 12 штурмів з боку противника в напрямку Надії і не поступилися власними позиціями у Макіївці», - підкреслив Лисогор у Telegram.
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За даними голови ОВА, ворог безперервно обстрілює Білогорівку, завдаючи авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по позиціях Сил оборони.
"У так званій «лнр» та інших окупованих регіонах підлітків готуватимуть до війни за конкретними спеціальностями, у яких у загарбників відчувається брак. Навчальним закладам розподілять спеціалізації, за якими ті організовуватимуть підготовку. На першому етапі росіяни планують залучити до цього близько чотирьох тисяч юнаків від 14 до 17 років", - повідомив Лисогор.
З його слів, окрім того, росіяни посилюють контроль над молоддю. "Вчителям у школах наказали контролювати інформаційну активність дітей та втягувати їх у пропагандистські рухи. Освітяни доноситимуть на учнів, якщо ті писатимуть щось «протиправне», на їхню думку, в Інтернеті", - зазначив він.
Нагадаємо
19 жовтня росіяни після кількаденної перерви знову пішли уперед біля Макіївки.