росіяни після кількаденної перерви знову пішли уперед біля Макіївки - ОВА

Цитата

"Із двох боків почав тиснути противник минулої доби. Тільки неподалік Надії Сили оборони відбили більше десяти атак ворога. Знов пішли уперед росіяни біля Макіївки, де до цього вони на кілька днів зупинилися. За учора там відбулося п’ять штурмів. Однак всі їхні спроби були невдалими", – поінформував Лисогор у Telegram.

Деталі

Окупанти, з його слів, завдали авіаційних ударів по Невському, Новолюбівці, Білогорівці. «У Невському вибухнула бомба КАБ-500, внаслідок чого зруйновано житловий будинок. Друга – на околиці села», – додав Лисогор.

Ці ж населені пункти, за словами голови ОВА, постраждали від артилерійських та мінометних обстрілів.

Також учора жителям Макіївки, Греківки та Новолюбівки роздали 220 буханок хліба.

"Сєвєродончани, що залишилися в місті, скаржаться і на якість показових ремонтів, і на наслідки.

Горе-ремонтники не пропускають нічого цінного. Якщо раніше забирали побутову техніку і ті предмети, які можна винести, то зараз настали часи, коли з квартир виносять майже все під нуль, якщо воно того варте. Не залишають навіть постільної білизни. «Дійсно, навіщо вона господарям без ліжка?» – вважають окупанти", - зазначив Лисогор.

Нагадаємо

Як вказали у Генштабі, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога у районі Макіївки Луганської області.