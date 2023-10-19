росіяни після кількаденної перерви знову пішли уперед біля Макіївки - ОВА

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 4994 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 20589 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 92795 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 165682 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 169205 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135143 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136564 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87357 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93991 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99590 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.6м/с
45%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 13599 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 10532 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 14562 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 13621 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 10151 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 169209 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 231044 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 379527 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 316289 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12155 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17444 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34024 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30602 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135149 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

росіяни після кількаденної перерви знову пішли уперед біля Макіївки - ОВА

Київ • УНН

 • 175818 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Російські окупанти тиснуть на Макіївку та Надію у Луганській області. А на окупованій території під час показових ремонтів в Сєвєродонецьку росіяни мародерять навіть постільну білизну. Про це повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

росіяни після кількаденної перерви знову пішли уперед біля Макіївки - ОВА

Цитата

"Із двох боків почав тиснути противник минулої доби. Тільки неподалік Надії Сили оборони відбили більше десяти атак ворога. Знов пішли уперед росіяни біля Макіївки, де до цього вони на кілька днів зупинилися. За учора там відбулося п’ять штурмів. Однак всі їхні спроби були невдалими", – поінформував Лисогор у Telegram.

Деталі

Окупанти, з його слів, завдали авіаційних ударів по Невському, Новолюбівці, Білогорівці. «У Невському вибухнула бомба КАБ-500, внаслідок чого зруйновано житловий будинок. Друга – на околиці села», – додав Лисогор.

Ці ж населені пункти, за словами голови ОВА, постраждали від артилерійських та мінометних обстрілів.

Також учора жителям Макіївки, Греківки та Новолюбівки роздали 220 буханок хліба.

"Сєвєродончани, що залишилися в місті, скаржаться і на якість показових ремонтів, і на наслідки.
Горе-ремонтники не пропускають нічого цінного. Якщо раніше забирали побутову техніку і ті предмети, які можна винести, то зараз настали часи, коли з квартир виносять майже все під нуль, якщо воно того варте. Не залишають навіть постільної білизни. «Дійсно, навіщо вона господарям без ліжка?» – вважають окупанти", - зазначив Лисогор.

Нагадаємо

Як вказали у Генштабі, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога у районі Макіївки Луганської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32