россияне после нескольких дней перерыва снова пошли вперед возле Макеевки - ОВА

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"С двух сторон начал давить противник за прошедшие сутки. Только неподалеку Надии Силы обороны отбили более десяти атак врага. Снова пошли вперед россияне возле Макеевки, где до этого они на несколько дней остановились. За вчерашний день там произошло пять штурмов. Однако все их попытки были неудачными", – проинформировал Лысогор в Telegram.

Детали

Оккупанты, по его словам, нанесли авиационные удары по Невскому, Новолюбовке, Белогоровке. "В Невском взорвалась бомба КАБ-500, в результате чего разрушен жилой дом. Вторая – на окраине села", – добавил Лысогор.

Эти же населенные пункты, по словам главы ОВА, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

Также вчера жителям Макеевки, Грековки и Новолюбовки раздали 220 буханок хлеба.

"Оставшиеся в городе северодончане жалуются и на качество показательных ремонтов, и на последствия.

Горе-ремонтники не пропускают ничего ценного. Если раньше забирали бытовую технику и те предметы, которые можно вынести, то сейчас настали времена, когда из квартир выносят почти всё под ноль, если оно того стоит. Не оставляют даже постельного белья. «Действительно, зачем оно хозяевам без кровати?» – считают оккупанты", - отметил Лысогор.

Напомним

Как указали в Генштабе, на Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.