Украинские волейбольные сборные праздновали победы в матчах "Золотой Евролиги"

Женская команда праздновала разгромный выигрыш дома над аутсайдерами группы шведками - 3:0 (25:10, 25:10, 25:17).

Мужская сборная не отстала от женской - победа над Чехией 3:0 (25:20, 25:20, 25:13).

В группе среди женщин украинки занимают первое место - 12 очков. У словачек 8 пунктов и игра в запасе. Мужская сборная имеет худшее положение - 2-я строка с 10-ю баллами, и 2 пункта отставание от белорусов.

Отметим, что в следующем туре мужская сборная дома сыграет с Беларусью, а женская будет гостить в Словакии.