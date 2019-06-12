Украинские волейбольные сборные праздновали победы в матчах "Золотой Евролиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Мужская и женская сборные Украины по волейболу праздновали выигрыше в рамках пятого тура группового этапа "Золотой Евролиги", сообщает УНН со ссылкой на сайт CEV.
Женская команда праздновала разгромный выигрыш дома над аутсайдерами группы шведками - 3:0 (25:10, 25:10, 25:17).
Мужская сборная не отстала от женской - победа над Чехией 3:0 (25:20, 25:20, 25:13).
В группе среди женщин украинки занимают первое место - 12 очков. У словачек 8 пунктов и игра в запасе. Мужская сборная имеет худшее положение - 2-я строка с 10-ю баллами, и 2 пункта отставание от белорусов.
Отметим, что в следующем туре мужская сборная дома сыграет с Беларусью, а женская будет гостить в Словакии.