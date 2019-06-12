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Українські волейбольні збірні святкували перемоги у матчах "Золотої Євроліги"

Київ • УНН

 • 8072 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Чоловіча та жіноча збірні України з волейболу святкували виграші в рамках п'ятого туру групового етапу "Золотої Євроліги", повідомляє УНН з посиланням на сайт CEV.

Українські волейбольні збірні святкували перемоги у матчах "Золотої Євроліги"

Жіноча команда святкувала розгромний виграш вдома над аутсайдерами групи шведками – 3:0 (25:10, 25:10, 25:17).

Чоловіча збірна не відстала від жіночої – перемога над Чехією 3:0 (25:20, 25:20, 25:13).

У групі серед жінок українки посідають першу сходинку – 12 очок. У словачок 8 пунктів і гра у запасі. Чоловіча збірна має гірше становище – 2-й рядок із 10-ма балами, та 2 пункти відставання від білорусів.

Зазначимо, що у наступному турі чоловіча збірна вдома зіграє із Білорусью, а жіноча гостюватиме у Словаччини.

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