Украинские военные освободили Чугуев — Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Генеральном штабе ВСУ обнародовали оперативную информацию по состоянию на 00:00 7 марта относительно российского вторжения, передает УНН.
Детали
Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредоточивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом в направлении Мариуполь - Новоазовск.
Конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли. Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева.
Одновременно оккупанты не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях.
На Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины.
В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений.
С территории Беларуси через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск.
На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода в восточных окраин Киева через Броварской и Бориспольский районы, а также установления контроля над городами Чернигов и Сумы.
После нанесения подразделениями Вооруженных Сил Украины огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипали, противник понес значительные потери, осуществляет передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники.
На Таврическом направлении оккупанты силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Врагу удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через р. Днепр.
Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль р. Ингул. БТГр форсировала реку и заняла Кашперо-Николаевку.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожено командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады вдв ВС РФ подполковника Дениса Глебова.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии.