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Украинские военные уничтожили три самолета, три БПЛА, один вертолет и, по меньшей мере, пять вражеских ракет

Киев • УНН

 • 185279 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. За минувшие сутки украинские военные уничтожили: три самолета, три БПЛА, один вертолет и, по меньшей мере, пять вражеских ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Украинские военные уничтожили три самолета, три БПЛА, один вертолет и, по меньшей мере, пять вражеских ракет

Цитата

"Только по территории Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть таки поразила цели. Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализовали, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших", - говорится в сообщении.

Детали

Несмотря на это в течение суток воздушные силы уничтожили три самолета российских оккупантов и, по меньшей мере, пять крылатых ракет рашистов.

Имеется информация и по операции Объединенных сил о сбивании трех БпЛА типа "Орлан-10", а также поражении вертолета оккупантов на стоянке.

"Успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил, которая, под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага", - добавило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Напомним

Оккупанты запустили 2 ракеты по одной из воинских частей на окраине Днепра.

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