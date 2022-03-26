Украинские военные уничтожили три самолета, три БПЛА, один вертолет и, по меньшей мере, пять вражеских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. За минувшие сутки украинские военные уничтожили: три самолета, три БПЛА, один вертолет и, по меньшей мере, пять вражеских ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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"Только по территории Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть таки поразила цели. Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализовали, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших", - говорится в сообщении.
Детали
Несмотря на это в течение суток воздушные силы уничтожили три самолета российских оккупантов и, по меньшей мере, пять крылатых ракет рашистов.
Имеется информация и по операции Объединенных сил о сбивании трех БпЛА типа "Орлан-10", а также поражении вертолета оккупантов на стоянке.
"Успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил, которая, под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага", - добавило Командование Воздушных Сил ВСУ.
Напомним
Оккупанты запустили 2 ракеты по одной из воинских частей на окраине Днепра.