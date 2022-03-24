Окупанти запустили 2 ракети по одній з військових частин на околиці Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, пише УНН.
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Орієнтовно 22:38 росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро.
В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація по загиблим та постраждалим встановлюється.
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"Внаслідок влучення ракет виникло 2 осередки пожежі. Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Над Миколаєвом ППО збили ще дві ракети.