Оккупанты запустили 2 ракеты по одной из воинских частей на окраине Днепра

Детали

Ориентировочно 22:38 россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.

В результате этого значительно разрушены здания части. Информация по погибшим и пострадавшим устанавливается.

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"В Результате попадания ракет возникло 2 очага пожара. Относительно того, какими именно ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части, пока информации нет", - говорится в сообщении.

Напомним

Над Николаевом ПВО сбили еще две ракеты.