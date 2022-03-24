Оккупанты запустили 2 ракеты по одной из воинских частей на окраине Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пишет УНН.
Детали
Ориентировочно 22:38 россия нанесла 2 ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр.
В результате этого значительно разрушены здания части. Информация по погибшим и пострадавшим устанавливается.
Цитата
"В Результате попадания ракет возникло 2 очага пожара. Относительно того, какими именно ракетами оккупанты нанесли удар по воинской части, пока информации нет", - говорится в сообщении.
Напомним
Над Николаевом ПВО сбили еще две ракеты.