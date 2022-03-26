Українські військові знищили три літаки, три БПЛА, один вертолік і, щонайменше, пʼять ворожих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За минулу добу українські військові знищили: три літаки, три БПЛА, один вертолік і, щонайменше, пʼять ворожих ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
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"Тільки по території Командування Повітряних Сил Збройних Сил України було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила наша протиповітряна оборона, а частина таки вразила цілі. Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Попри це протягом доби Повітряні Сили знищили три літаки російських окупантів і, щонайменше, п’ять крилатих ракет рашистів.
Є інформація і з операції Обֹ’єднаних сил про збиття трьох БпЛА типу "Орлан-10", а також ураження вертольота окупантів на стоянці.
"Успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога", - додало Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо
Окупанти запустили 2 ракети по одній з військових частин на околиці Дніпра.