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Украинские военные уничтожили 36 оккупантов и вражеские ЗРК

Украинские военные уничтожили 36 оккупантов и вражеские ЗРК

Киев • УНН

 • 107619 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 36 оккупантов, два вражеских ЗРК и другую военную технику захватчиков. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Детали

По итогам суток и работы подразделений ВСУ на юге, потери оккупантов составляют: 36 захватчиков, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "ПАНЦИР-С1", 3 машины связи стратегической и оперативной звеньев управления, 1 радиолокационную станцию "Подлет", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Подтверждено также уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.

Дополнение 

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 38 300 оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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