Украинские военные уничтожили 36 оккупантов и вражеские ЗРК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 36 оккупантов, два вражеских ЗРК и другую военную технику захватчиков. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
По итогам суток и работы подразделений ВСУ на юге, потери оккупантов составляют: 36 захватчиков, 2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "ПАНЦИР-С1", 3 машины связи стратегической и оперативной звеньев управления, 1 радиолокационную станцию "Подлет", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
Подтверждено также уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевской области.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 38 300 оккупантов.