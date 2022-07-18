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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські військові знищили 36 окупантів та ворожі ЗРК

Українські військові знищили 36 окупантів та ворожі ЗРК

Київ • УНН

 • 107622 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. На південних рубежах захисту українські військові знищили 36 окупантів, два ворожих ЗРК та іншу військову техніку загарбників. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

За підсумками доби і роботи підрозділів ЗСУ на півдні, втрати окупантів складають: 36 загарбників, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1", 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Підтверджено також знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Доповнення 

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 38 300 окупантів.

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