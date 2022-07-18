Українські військові знищили 36 окупантів та ворожі ЗРК

Деталі

За підсумками доби і роботи підрозділів ЗСУ на півдні, втрати окупантів складають: 36 загарбників, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1", 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, 1 радіолокаційну станцію "Підліт", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Підтверджено також знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 38 300 окупантів.