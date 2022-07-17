Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 38 300 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 17.07 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 38 300 (+160) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1684 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,

артилерійських систем – 846 (+0) од,

РСЗВ – 248 (+1) од,

засоби ППО – 110 (+1) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1),

крилаті ракети – 166 (+4),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2746 (+11) од,

спеціальна техніка – 68 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові боєм відбили чергову ворожу спробу розвідки поблизу Берестового та Білогорівки.