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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 300 оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 300 оккупантов

Киев • УНН

 • 140097 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 38 300 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 17.07 ориентировочно такие:

личного состава – примерно 38 300 (+160) человек ликвидировано,
танков  ‒ 1684 (+7) ед,
боевых бронированных машин  ‒ 3879 (+5) ед,
артиллерийских систем  – 846 (+0) ед,
РСЗО – 248 (+1) ед,
средства ПВО  – 110 (+1) ед,
самолетов – 220 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 ( +1),
крылатые ракеты – 166 (+4),
корабли/катера  – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11) ед,
специальная техника – 68 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском направлении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные боем отбили очередную вражескую попытку разведки вблизи Берестового и Белогоровки.

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