Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Донбассе: появились фото
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. На Донбассе украинские военные сбили вражеский беспилотник и обнародовали фото, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
По данным пресс-центра, в последнее время далеко не единичны случаи, когда оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывают взрывные устройства на позиции украинских военных.
"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА во время облета линии разграничения беспилотниками Миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия.
Однако, не всегда планы оккупантов идут по их сценарию, ведь украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы наказать врага, который его нарушил.
Так случилось и на этот раз. Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", - говорится в сообщении.
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