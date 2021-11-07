Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Донбассе: появились фото

Детали

По данным пресс-центра, в последнее время далеко не единичны случаи, когда оккупационные войска применяют беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбрасывают взрывные устройства на позиции украинских военных.

"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА во время облета линии разграничения беспилотниками Миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия.

Однако, не всегда планы оккупантов идут по их сценарию, ведь украинские военнослужащие постоянно контролируют воздушное пространство и готовы наказать врага, который его нарушил.

Так случилось и на этот раз. Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попала под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", - говорится в сообщении.

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