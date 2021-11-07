Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі: з'явились фото

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За даними пресцентру, останнім часом далеко непоодинокі випадки, коли окупаційні війська застосовують безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скидають вибухові пристрої на позиції українських військових.

"Часто ворог підлаштовує політ своїх БПЛА під час обльоту лінії розмежування безпілотниками місії ОБСЄ і таким чином намагається безкарно здійснювати свої злочинні дії.

Проте, не завжди плани окупантів йдуть по їх сценарію, адже українські військовослужбовці постійно контролюють повітряний простір і готові покарати ворога, який його порушив.

Так сталось і цього разу. Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше", - йдеться у повідомленні.

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