Украинские военные за сутки поразили 2 склада боеприпасов оккупантов и железнодорожный мост - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинские военные в течение суток поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и железнодорожный мост. Об этом говорится в возведении Генерального Штаба ВСУ, передает УНН.
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Кроме этого, украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.
Также в течение суток враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 83 460 человек, 2879 танков и сотен единиц военной техники.