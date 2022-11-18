Украинские военные за сутки поразили 2 склада боеприпасов оккупантов и железнодорожный мост - Генштаб

Деитали

Кроме этого, украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение боеприпасов.

Также в течение суток враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 83 460 человек, 2879 танков и сотен единиц военной техники.