Ще плюс 350: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2879 (+1),



бойових броньованих машин ‒ 5808 (+4),



артилерійських систем – 1865 (+5),



РСЗВ – 393 (+0),



засобів ППО ‒ 209 (+0),



літаків – 278 (+0),



гелікоптерів – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5),



крилатих ракет ‒ 480 (+6),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4),



спеціальної техніки ‒ 161 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ за чотири доби знищили 11 складів з боєкомплектом і одну базу рашистів.