Еще плюс 350: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 83 460 (+350) человек ликвидировано,



танков – 2879 (+1),



боевых бронированных машин ‒ 5808 (+4),



артиллерийских систем – 1865 (+5),



РСЗО – 393 (+0),



средств ПВО ‒ 209 (+0),



самолетов – 278 (+0),



вертолетов – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5),



крылатых ракет ‒ 480 (+6),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4366 (+4),



специальной техники – 161 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ за четыре дня уничтожили 11 складов с боекомплектом и одну базу рашистов.