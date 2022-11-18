Еще плюс 350: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 83 460 человек, 2879 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 83 460 (+350) человек ликвидировано,
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- танков – 2879 (+1),
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- боевых бронированных машин ‒ 5808 (+4),
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- артиллерийских систем – 1865 (+5),
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- РСЗО – 393 (+0),
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- средств ПВО ‒ 209 (+0),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+5),
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- крылатых ракет ‒ 480 (+6),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4366 (+4),
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- специальной техники – 161 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
ВСУ за четыре дня уничтожили 11 складов с боекомплектом и одну базу рашистов.