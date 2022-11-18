Українські військові за добу уразили 2 склади боєприпасів окупантів та залізничний міст – Генштаб

Деталі

Окрім цього, українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

Також протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 83 460 осіб, 2879 танків та сотень одиниць військової техніки.