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Українські військові за добу уразили 2 склади боєприпасів окупантів та залізничний міст – Генштаб

Українські військові за добу уразили 2 склади боєприпасів окупантів та залізничний міст – Генштаб

Київ • УНН

 • 341369 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Українські військові протягом доби уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст. Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Окрім цього, українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні. Так, у місті Скадовськ, в результаті ураження району зосередження окупантів, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в місті Чаплинка підтверджується знищення складу боєприпасів.

Також протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 83 460 осіб, 2879 танків та сотень одиниць військової техніки.

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