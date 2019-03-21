ВСУ провели учения авиации и ПВО

"Тактическая авиация не просто выполняла плановые полеты, а работала в интересах подразделений противовоздушной обороны. Установленным коридором пролета учебно-боевой самолет Л-39 выполнил полет, а экипажи зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" потренировались в его условном уничтожении", - говорится в сообщении.

Во время тренировок, радиолокационная станция проявляла воздушную цель с помощью ЗРК условно уничтожали ее.

В пресс-центре отметили, что тренировки оказалось удачным для всех - и для воинов-авиаторов, которые выполняли полет и обеспечивали его на земле, и для часовых неба.

"На сегодняшний день основными задачами зенитных ракетных подразделений с ЗРК "Оса-АКМ"на вооружении в районе проведения операции Объединенных сил уничтожения беспилотных летательных аппаратов российско-оккупационных войск. Это - как тактические, так и оперативные БПЛА. На счету данного подразделения, в частности, уничтожен БПЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 провели плановые полеты над Азовским морем.



