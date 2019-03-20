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Над Азовським морем провели планові польоти озброєних винищувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25 провели планові польоти над Азовським морем. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.

Над Азовським морем провели планові польоти озброєних винищувачів

Ланка винищувачів МіГ-29 та пара штурмовиків Су-25 виконали планові польоти над акваторією Азовського моря, прикриваючи з повітря кораблі Військово-Морських Сил, які вийшли в похід. Під час льотної зміни, екіпажі літаків відпрацювали низку завдань, серед яких зокрема, зліт парою, протиракетні маневри тощо.

Зазначається, що польоти відбувалися з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження.

Після виконання польотного завдання авіація здійснила посадку на одному з аеродромів поблизу району проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, українські військові провели тренування із ракетним комплексом "Точка У".

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