Над Азовським морем провели планові польоти озброєних винищувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25 провели планові польоти над Азовським морем. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.
Ланка винищувачів МіГ-29 та пара штурмовиків Су-25 виконали планові польоти над акваторією Азовського моря, прикриваючи з повітря кораблі Військово-Морських Сил, які вийшли в похід. Під час льотної зміни, екіпажі літаків відпрацювали низку завдань, серед яких зокрема, зліт парою, протиракетні маневри тощо.
Зазначається, що польоти відбувалися з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження.
Після виконання польотного завдання авіація здійснила посадку на одному з аеродромів поблизу району проведення операції Об’єднаних сил.
Нагадаємо, українські військові провели тренування із ракетним комплексом "Точка У".