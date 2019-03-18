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MIM-104 Patriot

Українські військові провели тренування із ракетним комплексом “Точка У”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. В одному з ракетних підрозділів, що входить до складу ООС, пройшли тренування з ракетним комплексом “Точка У”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.

Українські військові провели тренування із ракетним комплексом “Точка У”

“Втім, проведені нещодавно тренування в одному з ракетних підрозділів, що входить до складу Об’єднаних сил, довели, що для українських ракетників немає нічого неможливого: вони здатні швидко вийти у завданий район, розгорнутися у бойовий порядок та виконати пуск ракет по цілях. Поки що — умовним, але в разі необхідності ракети летітимуть у реальні цілі, адже Об’єднані сили прикриті надійним ракетним щитом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Практичній гавані Одеси відбувся черговий тренувальний день водолазних спеціалістів Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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