Украинские военные провели тренировки с ракетным комплексом "Точка У"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В одном из ракетных подразделений, входящий в состав ООС, прошли тренировки по ракетным комплексом "Точка У". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Впрочем, проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящий в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в нанесен район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока - условным, но в случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, ведь Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом ", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Практической гавани Одессы состоялся очередной тренировочный день водолазных специалистов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.