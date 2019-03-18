Украинские военные провели тренировки с ракетным комплексом "Точка У"

"Впрочем, проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящий в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в нанесен район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока - условным, но в случае необходимости ракеты будут лететь в реальные цели, ведь Объединенные силы прикрыты надежным ракетным щитом ", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Практической гавани Одессы состоялся очередной тренировочный день водолазных специалистов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.



