Водолази ВМС ЗСУ провели навчання в крижаному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Напередодні у Практичній гавані Одеси відбувся черговий тренувальний день водолазних спеціалістів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.
“Температура води +9, а повітря +10. Це значно сковує можливості водолазів і їхні рухи. Адже довго в холодній воді на глибині не витримати. Глибина помилок не пробачає, діяти треба впевнено. У ситуації, що склалася, водолази повинні володіти не лише навичками виконання різного спектру завдань під водою, але й вміти надавати допомогу побратимам у аварійних ситуаціях. До того ж зобов’язані суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час відпрацювання завдань під водою”, – розповідає начальник пошуково-рятувального загону ВМС ЗС України капітан-лейтенант Руслан Шевченко.
Водолази ЗСУ під водою при майже в нульовій видимості відпрацьовували навики виявлення на підводних частинах корпусів кораблів при стоянці в базі щодо наявності підозрілих предметів. Особливу увагу вони повинні були приділити ділянкам гребного гвинта та донно-забортної арматури. Водночас, водолази відпрацьовували навики евакуації непритомного на воді. Така евакуація здійснюється за допомогою надувної платформи.
Як зазначають у відомстві, у такому середовищі, перш за все, водолаз має заспокоїти дихання, швидко зорієнтуватися і не забути доповісти про самопочуття і смикнути сигнальний кінець - таким чином в ході водолазних спусків перевіряються засоби підводного зв’язку.
За словами капітан-лейтенанта Руслан Шевченка, процес підготовки водолазів триває регулярно. Та, вкрай важливим його аспектом є вміння оцінювати обстановку під водою, та характер завдань, які виконуються. Крім того, треба навчитись реагувати на можливі випадки виникнення небезпечних та аварійних ситуацій.
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