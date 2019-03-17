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Водолази ВМС ЗСУ провели навчання в крижаному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Напередодні у Практичній гавані Одеси відбувся черговий тренувальний день водолазних спеціалістів Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.

Водолази ВМС ЗСУ провели навчання в крижаному морі

“Температура води +9, а повітря +10. Це значно сковує можливості водолазів і їхні рухи. Адже довго в холодній воді на глибині не витримати. Глибина помилок не пробачає, діяти треба впевнено. У ситуації, що склалася, водолази повинні володіти не лише навичками виконання різного спектру завдань під водою, але й вміти надавати допомогу побратимам у аварійних ситуаціях. До того ж зобов’язані суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час відпрацювання завдань під водою”, – розповідає начальник пошуково-рятувального загону ВМС ЗС України капітан-лейтенант Руслан Шевченко.

Водолази ЗСУ під водою при майже в нульовій видимості відпрацьовували навики виявлення на підводних частинах корпусів кораблів при стоянці в базі щодо наявності підозрілих предметів. Особливу увагу вони повинні були приділити ділянкам гребного гвинта та донно-забортної арматури. Водночас, водолази відпрацьовували навики евакуації непритомного на воді. Така евакуація здійснюється за допомогою надувної платформи.

Як зазначають у відомстві, у такому середовищі, перш за все, водолаз має заспокоїти дихання, швидко зорієнтуватися і не забути доповісти про самопочуття і смикнути сигнальний кінець - таким чином в ході водолазних спусків перевіряються засоби підводного зв’язку.

За словами капітан-лейтенанта Руслан Шевченка, процес підготовки водолазів триває регулярно. Та, вкрай важливим його аспектом є вміння оцінювати обстановку під водою, та характер завдань, які виконуються. Крім того, треба навчитись реагувати на можливі випадки виникнення небезпечних та аварійних ситуацій.

Як повідомляв УНН, українські військові провели масштабні танкові навчання.

Раніше УНН повідомляв, українські десантники випробували бронеавтомобіль “Козак-2”.

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