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Водолазы ВМС ВСУ провели учения в ледяном море

Киев • УНН

 • 20915 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Накануне в Практической гавани Одессы состоялся очередной тренировочный день водолазных специалистов Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Водолазы ВМС ВСУ провели учения в ледяном море

"Температура воды +9, а воздух +10. Это значительно сковывает возможности водолазов и их движения. Ведь долго в холодной воде на глубине не выдержать. Глубина ошибок не прощает, действовать надо уверенно. В сложившейся ситуации, водолазы должны обладать не только навыками выполнения различного спектра задач под водой, но и уметь оказывать помощь собратьям в аварийных ситуациях. К тому же обязаны строго соблюдать правила техники безопасности при отработке задач под водой", - рассказывает начальник поисково-спасательного отряда ВМС ВС Украины капитан-лейтенант Руслан Шевченко.

Водолазы ВСУ под водой при почти нулевой видимости отрабатывали навыки обнаружения на подводных частях корпусов кораблей при стоянке в базе о наличии подозрительных предметов. Особое внимание они должны были уделить участкам гребного винта и донно-забортной арматуры. В то же время, водолазы отрабатывали навыки эвакуации сознания на воде. Такая эвакуация осуществляется с помощью надувной платформы.

Как отмечают в ведомстве, в такой среде, прежде всего, водолаз должен успокоить дыхание, быстро сориентироваться и не забыть доложить о самочувствии и дернуть сигнальный конец - таким образом в ходе водолазных спусков проверяются средства подводной связи.

По словам капитан-лейтенанта Руслан Шевченко, процесс подготовки водолазов продолжается регулярно. Но, крайне важным его аспектом является умение оценивать обстановку под водой, и характер задач, которые выполняются. Кроме того, нужно научиться реагировать на возможные случаи возникновения опасных и аварийных ситуаций.

Как сообщал УНН, украинские военные провели масштабные танковые учения.

Ранее  УНН сообщал, украинские десантники испытали бронеавтомобиль "Козак-2".

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