ЗСУ провели навчання авіації і ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Тактична авіація ЗСУ провели тренування разом з протиповітряною обороною. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
“Тактична авіація не просто виконувала планові польоти, а працювала в інтересах підрозділів протиповітряної оборони. Встановленим коридором прольоту навчально-бойовий літак Л-39 виконав політ, а екіпажі зенітного ракетного комплексу „Оса-АКМ“ потренувалися в його умовному знищенні”, — йдеться у повідомленні.
Під час тренувань, радіолокаційна станція виявляла повітряну ціль за допомогою ЗРК умовно знищував її.
В прес-центрі зазначили, що тренування виявилося вдалим для всіх — і для воїнів-авіаторів, які виконували політ та забезпечували його на землі, і для вартових неба.
“На сьогодні основними завданнями зенітних ракетних підрозділів із ЗРК “Оса-АКМ” на озброєнні у районі проведення операції Об’єднаних сил є знищення безпілотних літальних апаратів російсько-окупаційних військ. Це — як тактичні, так і оперативні БПЛА. На рахунку даного підрозділу, зокрема, знищений БПЛА “Орлан-10”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25 провели планові польоти над Азовським морем.