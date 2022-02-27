Украинские военные под Гостомелем уничтожили подразделение чеченских силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинские военные уничтожили подразделение чеченских силовиков во главе с командиром Магомедом Тушаевым. Об этом подтвердили в офисе Президента “Суспільному”, информирует УНН.
Детали
Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни.
При этом украинские военные обвинили российских спецназовцев и диверсантов в том, что вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны те используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.
Напомним