Украинские военные под Гостомелем уничтожили подразделение чеченских силовиков

Детали

Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни.

При этом украинские военные обвинили российских спецназовцев и диверсантов в том, что вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны те используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Напомним

В Генштабе ВСУ подсчитали потери оккупантов.