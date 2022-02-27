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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 17772 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українські військові під Гостомелем знищили підрозділ чеченських силовиків

Українські військові під Гостомелем знищили підрозділ чеченських силовиків

Київ • УНН

 • 837421 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українські військові знищили підрозділ чеченських силовиків на чолі з командиром Магомедом Тушаєвим. Про це підтвердили в Офісі Президента “Суспільному”, інформує УНН.

Деталі 

Тушаєв командував 141-м моторизованим полком Росгвардії Чечні.

При цьому українські військові звинуватили російських спецпризначенців та диверсантів в тому, що всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни ті використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Нагадаємо 

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати окупантів.

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