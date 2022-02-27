У Генштабі ЗСУ підрахували втрати окупантів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 2973 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 9738 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 50521 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 79663 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 90402 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 92036 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 118051 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164367 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176835 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214683 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 110665 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 50908 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 69274 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 124559 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 171932 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 171932 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 124559 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 265190 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 386978 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 641452 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 7689 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 89324 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 127704 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 153157 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 174043 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати окупантів

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати окупантів

Київ • УНН

 • 555242 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 21.00, 26 лютого, підрозділи російської армії, які вдерлися до України зазнали великих втрат. Про це повідомили у Facebook на сторінці Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Російська армія втратила:

— особового складу — понад 3000 осіб;

— танків — близько 100;

— ББМ — близько 540;

— гармат — 15;

— ЗРК “Бук” — 1;

— літаків — 16;

— вертольотів — 18.

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.

У Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

У Генштабі ЗСУ стверджують, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35