У Генштабі ЗСУ підрахували втрати окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на 21.00, 26 лютого, підрозділи російської армії, які вдерлися до України зазнали великих втрат. Про це повідомили у Facebook на сторінці Генштабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Російська армія втратила:
— особового складу — понад 3000 осіб;
— танків — близько 100;
— ББМ — близько 540;
— гармат — 15;
— ЗРК “Бук” — 1;
— літаків — 16;
— вертольотів — 18.
В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.
У Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
У Генштабі ЗСУ стверджують, що війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.