В Генштабе ВСУ подсчитали потери оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 21.00, 26 февраля, подразделения российской армии, которые ворвались в Украину понесли большие потери. Об этом сообщили в Facebook на странице Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Русская армия потеряла:
— личного состава — более 3000 человек;
— танков — около 100;
— ББМ — около 540;
— пушек— 15;
— ЗРК “Бук” — 1;
— самолетов — 16;
— вертолетов— 18.
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
В Генштабе ВСУ утверждают, что войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и еды. Российские оккупанты массово покидают технику и прибегают к бегству.