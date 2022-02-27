В Генштабе ВСУ подсчитали потери оккупантов

КИЕВ. 27 февраля. УНН. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 21.00, 26 февраля, подразделения российской армии, которые ворвались в Украину понесли большие потери. Об этом сообщили в Facebook на странице Генштаба ВСУ, передает УНН.