Украинские военные получили два модернизированных истребителя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Украинские военные получили два модернизированных истребителя МиГ-29МУ1. Об этом сообщает Президент Украины Петр Порошенко в Facebook, передает УНН.
"Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет в частности получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации", - сообщил Порошенко.
Напомним, в июле в Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Президент сообщил, что уже в ближайшее время миномет будет поставлен в армию.