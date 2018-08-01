Украинские военные получили два модернизированных истребителя

"Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет в частности получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации", - сообщил Порошенко.

Напомним, в июле в Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Президент сообщил, что уже в ближайшее время миномет будет поставлен в армию.