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Українські військові отримали два модернізованих винищувачі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українські військові отримали два модернізованих винищувачі МіГ-29МУ1. Про це повідомляє Президент України Петро Порошенко у Facebook, передає УНН

"Винищувач МіГ-29, як і Су-27, є основним бойовим літаком Повітряних сил України. Модернізований до рівня МіГ-29МУ1 літак зокрема отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, у липні в Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16. Президент повідомив, що вже найближчим часом міномет буде поставлений до армії.

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