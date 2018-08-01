Українські військові отримали два модернізованих винищувачі

"Винищувач МіГ-29, як і Су-27, є основним бойовим літаком Повітряних сил України. Модернізований до рівня МіГ-29МУ1 літак зокрема отримав більш потужну радіолокаційну станцію, а також інтегровану в бортовий радіонавігаційний комплекс систему супутникової навігації", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, у липні в Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16. Президент повідомив, що вже найближчим часом міномет буде поставлений до армії.