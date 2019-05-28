Украинские военные напомнили правила выхода маломерных судов в море

"Выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров, запрещен", - сообщила Карпиленко.

Она отметила, что следует прислушиваться с установленными правилами, чтобы не подвергать себя опасности, которая подстерегает в море. Это обезопасит от возможного задержания представителями ФСБ РФ, а также провокационных действий со стороны государства-агрессора.

Самовольный выход плавсредств вне пунктов базирования, так называемое нарушение государственной границы, согласно законодательству РФ, влечет для граждан другого государства уголовную ответственность.

Поэтому рыбакам при выходе в море нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и выход, в том числе на маломерных плавсредствах, осуществлять его из официальных пунктов базирования, что позволяет отслеживать - вернулось то или иное судно обратно.

Напомним, украинские бронированные катера провели испытания в Азовском море.