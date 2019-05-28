Украинские военные напомнили правила выхода маломерных судов в море

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 34641 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 55062 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71966 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85866 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121935 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111337 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144605 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130190 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Украинские военные напомнили правила выхода маломерных судов в море

Украинские военные напомнили правила выхода маломерных судов в море

Киев  •  УНН

 • 14778 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В районе проведения ООС в пределах Донецкой области начался навигационный период, поэтому выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне открытых объектов базирования и без наличия документов запрещено. Об этом начальник пресс-службы Донецкого пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Валерия Карпиленко сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров, запрещен", - сообщила Карпиленко.

Она отметила, что следует прислушиваться с установленными правилами, чтобы не подвергать себя опасности, которая подстерегает в море. Это обезопасит от возможного задержания представителями ФСБ РФ, а также провокационных действий со стороны государства-агрессора.

Самовольный выход плавсредств вне пунктов базирования, так называемое нарушение государственной границы, согласно законодательству РФ, влечет для граждан другого государства уголовную ответственность.

Поэтому рыбакам при выходе в море нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и выход, в том числе на маломерных плавсредствах, осуществлять его из официальных пунктов базирования, что позволяет отслеживать - вернулось то или иное судно обратно.

Напомним, украинские бронированные катера провели испытания в Азовском море.

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