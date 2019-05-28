Українські військові нагадали правила виходу маломірних суден у море

"Вихід в акваторію Азовського моря маломірних плавзасобів поза межами відкритих об'єктів базування та без наявності документів, що посвідчують особу членів екіпажу та пасажирів, заборонено", - повідомила Карпиленко.

Вона зазначила, що слід дослухатись до встановлених правил, щоб не наражати себе на небезпеку, яка чатує в морі. Це убезпечь від можливого затримання представниками ФСБ РФ, а також провокативних дій з боку країни-агресора.

Самовільний вихід плавзасобів поза пунктами базування, так зване порушення державного кордону, згідно з законодавством РФ, тягне за собою для громадян іншої держави кримінальну відповідальність.

Тож рибалкам при виході в море слід обов'язково мати при собі документи, які посвідчують особу та вихід, в тому числі на маломірних плавзасобах, здійснювати з офіційних пунктів базування, що дає змогу відслідковувати - повернулося те чи інше судно назад.

Нагадаємо, українські броньовані катери провели випробування у Азовському морі.